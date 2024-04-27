Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı... O anlar kamerada

Olay, bu sabah saatlerinde Kayaşehir - Kirazlı Metro hattında gerçekleşti. İddiaya göre, işe gitmek üzere metroya binen Z.B. isimli genç kız karşısına oturan bir kişinin tacizine uğradı. Cinsel organını çıkartan yaşlı adam, genç kıza bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Olayı fark eden kız o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek tepki gösterdi. Şahıs metrodan inerek hızla uzaklaştı.