İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'nun bu videosu olay oldu!
İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün yapılan olağanüstü kurultayda Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlığa seçildi. Dervişoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada bir video çok konuşuldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu. İYİ Parti, bugün yaptığı olağanüstü kurultayla yeni genel başkanını seçti. Ankara'da ATO Congresium'daki kurultayda genel başkanlığa İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz aday oldu.
SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI
Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.
İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.
Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.
YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.
BU VİDEO ÇOK KONUŞULDU
Dervişoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından, MHP yıllarında Dervişoğlu'nun göstermiş olduğu asabi tavırlar gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu videoyu başlayarak "Müsavat Dervişoğlu'nu tanıyor musunuz?" diye sordu.
28 Nis 2024 - 15:38 - Siyaset
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.309.443 gösterim gerçekleşti.
Elektrik Teknikeri / Teknisyeni Aranıyor
Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarının Otomasyon, Elektrik, Elektronik veya Mekatronik bölümü mezunu, Endüstriyel otomasyon konusunda minimum 2...0 262 323 26 06 GENESİS GENEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1000 ADET KARTVİZİT
350 GR MAT KUŞE MAT SELEFON 2 YÖN BASKI TASARIM DAHİL 600 TL+KDV05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
ZAYİ İLANI
Zayi ilanı (kayıp ilanı) vermek için arayınız.05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
bayan eleman
gebze organize san.bulunan restoranımıza 35 yaşa kadar bayan salon içi servis elemanı arıyoruz0(507) 979 02 12 EGELİLERYEMEK IŞLT.
Üretim Personeli arıyoruz
Fabrikamızın üretim kısmında çalıştırılmak üzere 18-40 yaş aralığında, askerlik şartı aranmayan erkek personel ihtiyacımız bulunmaktadır.0554 341 35 01 YILDIZ CAM SAN. VE TİC. A.Ş.
İLAN VER-ELEMAN BUL
Hızlıca eleman bulmak mı istiyorsunuz? Tam yerindesiniz. İlanınızın burada ve basılı gazetemizde çıkmasını ister misiniz? İlan metninizi ilanservis...05326430181 KOCAELİ GAZETECİLİK YAYIN A.Ş.
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.