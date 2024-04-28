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İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'nun bu videosu olay oldu!

İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bıraktığını açıklamasının ardından, bugün yapılan olağanüstü kurultayda Müsavat Dervişoğlu, genel başkanlığa seçildi. Dervişoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından sosyal medyada bir video çok konuşuldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oldu. İYİ Parti, bugün yaptığı olağanüstü kurultayla yeni genel başkanını seçti. Ankara'da ATO Congresium'daki kurultayda genel başkanlığa İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz aday oldu.

SEÇİM ÜÇÜNCÜ TURA KALDI

Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı.

İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı.

Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

BU VİDEO ÇOK KONUŞULDU

Dervişoğlu'nun başkan seçilmesinin ardından, MHP yıllarında Dervişoğlu'nun göstermiş olduğu asabi tavırlar gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu videoyu başlayarak "Müsavat Dervişoğlu'nu tanıyor musunuz?" diye sordu.

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28 Nis 2024 - 15:38 - Siyaset

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