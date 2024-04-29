- G:

Çay ocağının camını kıran şahsı vurdu

İzmit ilçesinde çay ocağı işletmecisi, iş yerinin camını kıran şahsı tabanca ile vurarak yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. isimli şahıs Çukurbağ Mahallesi Ali Baba Sokak'ta faaliyet gösteren çay ocağının camını bilinmeyen bir sebeple kırdı. Olayın ardından E.Ö. ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın yerini kavgaya bırakmasıyla iş yeri sahibi, tabanca ile E.Ö'ye ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kasık bölgesinden yaralanan E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. E.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı, esnafın ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
# sağlık

29 Nis 2024 - 00:10 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.309.443 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
TOPEL DENİZ HAVA ANA ÜS KOMUTANLIĞI 351'İNCİ HELİKOPTER HAT BAKIM KOMUTANLIĞI 234 ALBÜM NUMARALI HANGARIN ZEMİN EPOKSİ KAPLAMASI YAPILMASI Resmi İlandır mask
TOPEL DENİZ HAVA ANA ÜS KOMUTANLIĞI 351'İNCİ HELİKOPTER HAT BAKIM KOMUTANLIĞI 234 ALBÜM NUMARALI HANGARIN ZEMİN EPOKSİ KAPLAMASI YAPILMASI
DİLOVASI BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI Resmi İlandır mask
DİLOVASI BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI
DERİNCE BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI Resmi İlandır mask
DERİNCE BELEDİYESİ 23 NİSAN İLANI
GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI İLANI Resmi İlandır mask
GEBZE İLÇESİ BALÇIK MAHALLESİ İÇMESUYU VE ATIKSU HATLARI İNŞAATI İLANI
İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'nun bu videosu olay oldu! mask
İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Dervişoğlu'nun bu videosu olay oldu!
Araçların hurdaya döndüğü o kazadan acı haber mask
Araçların hurdaya döndüğü o kazadan acı haber
Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı... O anlar kamerada mask
Metroda genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı... O anlar kamerada
Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı mask
Kocaeli'de cezaevi koğuşunda yangın çıktı
GLUTENSİZ BESLENME DEYİNCE BİZ NE ANLIYORUZ mask
GLUTENSİZ BESLENME DEYİNCE BİZ NE ANLIYORUZ
Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı mask
Üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü şarampole devrildi: 3’ü ağır 12 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL