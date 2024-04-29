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Spor salonuna giderken ölümden döndü

Kartepe ilçesinde spor salonuna gittiği sırada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yola savruldu. Sürücü koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü
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Spor salonuna gitmek için Maşukiye-Sapanca Yolu'nu kullanan sürücü Furkan Köroğlu (23) idaresindeki motosiklet, emniyet şeridinde otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Köroğlu savruldu. Furkan Köroğlu, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gencin koruyucu ekipmanı ve kaskı sayesinde hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı, anbean motosiklette bulunan kameraya kaydedildi.

"Hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim"
Yaşananları anlatan Furkan Köroğlu, "Dün spor salonuna gidiyordum. Her ne kadar bildiğim bir yol olsa da hiçbir ekipmanımı takmayı ihmal etmedim. Emniyet şeridinde durmuştum. Oradan çıkarken araç bana dikkat etmedi. Normalde tabii ki emniyet şeridini kullanmamız gerekiyor. Sürücü arkadaştan da şikayetçi değilim. Dikkati dağılmış olabilir. Benim de sağlık durumumda problem yok. Ufak tefek çizikler var. Şuan gayet iyiyim. Herhangi bir problemim yok" dedi.
Motosiklet sürücülerinin trafikte zaman zaman sıkıntılar yaşadığına dikkat çeken Köroğlu, " Büyük araçlar motosiklet sürücülerini göremeyebiliyor. Bizde motosikleti normal araç gibi kullanamıyoruz. Soldan geçtiğimiz zaman sıkıştırabiliyorlar, trafik ışıklarında durduğumuzda arkadan vurabiliyorlar. Araçların bize daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Motosiklet ile düz yolda giderken önüme atlayıp, 'Seni görmedim' diyen sürücüleri bile gördüm. O yüzden bu konuya herkesin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.
Spor salonuna giderken ölümden döndü
Spor salonuna giderken ölümden döndü

# var, sağlık, dikkat, ne kadar, büyük, SÜRÜCÜ

29 Nis 2024 - 09:47 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Soner - Hem emniyet şeridinde, hem hızlı.. Hem Haklı. Motorcuların farklı bakış açısı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 11:13
01

Adnan - Ya kamera görüntüsüne bakilirsa emniyet şeridinde yardira yardira gidiyormuşsun orada kaldirimdan bir cocuk firlasa ne olacaktı

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 29 Nisan 10:33

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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