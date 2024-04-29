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Amatör ligde tekmeler havada uçtu

Bölgesel Amatör Lig 2.Grup Diliskelesi-İFA Spor mücadelesinde çıkan kavgada tekmeler havada uçuştu. Kavga polisin müdahalesiyle yatıştırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Diliskelesi sahasında İFA Spor’u ağırladı. Maç İFA Spor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ligden düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Diliskelesi kritik maçta mağlup oldu. Sinirlerin gergin olduğu maç sonunda taraftar ve futbolcular arasında tartışma yaşandı. Diliskelesi-İFA Spor oyuncuları ve taraftar arasında kavga çıktı. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga, güçlükle yatıştırıldı.
# oldu, kavga

29 Nis 2024 - 13:03 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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