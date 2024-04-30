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Pusu kurup beklediği öğretmenini bıçaklayan öğrenci kamerada

Ankara’da bir lise öğrencisi, okula elektronik sigara getirdiği için ailesine haber veren öğretmenini bacağından bıçakladı. Pusu kuran öğrencinin o anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Pursaklar’da yer alan bir lisede meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki lise 4’üncü sınıf öğrencisi R.U., 22 Nisan günü okula getirilmesi yasak olan elektronik sigara ile yakalandı. Bunun üzerine müdür yardımcısı Sadettin Dinçer (55), durumu öğrencinin ailesine bildirdi. Ailesine haber verilmesine sinirlenen R.U., 29 Nisan günü elindeki bıçakla okulun giriş katındaki merdivenlerde pusuya yattı. Çıkış kapısına yönelen Dinçer’e arkasından saldıran R.U., öğretmenini bacağından bıçakladıktan sonra kaçarak okuldan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğretmen ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Bacağına 12 dikiş atılan Dinçer’in tedavisinin ardından taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan öğrenci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
# sağlık

30 Nis 2024 - 12:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Vatandaş - Okullarda,bıçaklı,muştalı ögrenci hadısesi yeni değil,ilçelerin en işlek caddelerinde el tezgahlarında çakı(!) ve benzeri ölüme sebebiyet verecek unsurlar aleni satıakta,zabıta ve emniyet görevlileri daha hassa olmalı,yoksa ebeveynler ,"al evladın sana çakı! aldım demez" ne kadar takipte olabilir.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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