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İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!

İzmit ilçesinde 2 şahıs yolda yürüyen gençleri önce korkuttu, sonra da saldırdı. İlginç anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!
İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!
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Karabaş Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen olayda, yolda yürüyen şahıslardan 2'si yanlarına yaklaştıkları gençleri önce korkuttu, ardından da küfür etti. Hayrete düşen gençlerden biri neler olup bittiğini anlamaya çalışırken, bu kez de şahısların saldırısına uğradı. Bu anlar şahısların yanında bulunan kişi tarafından saniye saniye kayda alındı. İlginç görüntüde, şahısların korkuttukları gençlerden birine saldırdıkları, bu sırada yolda yürüyen bir kadın ve yanındaki çocuğun da panikle şahısların yanından ayrılmaya çalıştığı anlar yer aldı.

İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!
İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!
İzmit'te akılalmaz olay! Yoldan geçenleri korkutup saldırdılar!

30 Nis 2024 - 14:46 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Meto - N city otoparkı sanırım

İzmit in tüm oooo var çocukları orada toplanıyor zaten polis valilik sessiz oraya gideceksen silahla gideceksin ki kendini koruyasın

Maalesef ahlaksız bir millet olduğumuz için adaleti kendimiz sağlayacak

Hiç olmazsa bir ooo çocuğu eksilir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:17
02

Kemal - Bu serserileri tutuklayın ama polis yakalar savcı salar bu olaylar bitmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Nisan 15:09
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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