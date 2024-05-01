Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu: Hak-İş akın etti

İstanbul Taksim Meydanı'nın toplu organizasyon ve yürüyüşlere kapalı olmasından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için bu yıl Kocaeli kongre Merkezi'ni tercih eden Hak-İş alanı hınça hınç doldurdu

HAK-İŞ NERDE BİZ ORADAYIZ

Hak-İş ve ona bağlı sendikalara üye işçiler "Hak İş nerede biz oradayız" sloganlarıyla alanı inletti. Ankara,İstanbul, Sakarya, Bursa ve çevre illerden gelen binlerce sendikalı işçi 1 Mayıs'ı Kocaeli’de çoşkuyla kutladı.