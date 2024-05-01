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Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu: Hak-İş akın etti

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için için ilk kez Kocaeli'yi tercih eden Hak-İş, Kongre Merkezi'ni doldu taşırdı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu: Hak-İş akın etti
Kocaeli'de 1 Mayıs coşkusu: Hak-İş akın etti
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İstanbul Taksim Meydanı'nın toplu organizasyon ve yürüyüşlere kapalı olmasından dolayı 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için bu yıl Kocaeli kongre Merkezi'ni tercih eden Hak-İş alanı hınça hınç doldurdu

HAK-İŞ NERDE BİZ ORADAYIZ

Hak-İş ve ona bağlı sendikalara üye işçiler "Hak İş nerede biz oradayız" sloganlarıyla alanı inletti. Ankara,İstanbul, Sakarya, Bursa ve çevre illerden gelen binlerce sendikalı işçi 1 Mayıs'ı Kocaeli’de çoşkuyla kutladı.
# Hak-İş, işçiler, 1 mayıs, Ankara

01 May 2024 - 13:57 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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