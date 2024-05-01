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Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gebze ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
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29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazayı gören vatandaşlar otomobilin yanına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine de olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, ağaçlık alanı aşarak kaza alanına ulaştı. Araçta bulunan sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Yunus Emre Savaş, Bayram G. ve Emir A.'nın Darıca Spor U17 ve U18 futbolcuları olduğu öğrenildi. Durumu kritik olan ve Darıca Spor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, 3 günlük yaşam mücadelesini bugün kaybetti.
Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
Kaza yapan futbolcu 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

# sağlık, SÜRÜCÜ

01 May 2024 - 21:03 - Asayiş

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