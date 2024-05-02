Gaz pedalı takılı kalan otomobil, bebek arabasına çarptı
Körfez ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobil park halindeki araca, ardından bebek arabasına çarptı. Kazada 2 yaşındaki bebek ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ömer Ç. idaresindeki 41 KT 156 plakalı otomobil, sahile yanaşmak isterken önce park halindeki otomobile ardından bebek arabasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bebek arabası devrilirken, 2 yaşındaki bebek de yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan bebek hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, gaz pedalının takılı kalması neticesinde kazanın meydana geldiğini söyledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
02 May 2024 - 11:54 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.