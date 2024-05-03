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Market alevlere teslim oldu

Darıca ilçesinde bir markette çıkan yangın korkuttu. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Market alevlere teslim oldu
Market alevlere teslim oldu
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Bayramoğlu Mahallesi Ahmet Rasim Caddesi'nde bulunan bir markette yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Markette büyük hasara yol açan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Market alevlere teslim oldu
Market alevlere teslim oldu
Market alevlere teslim oldu
# büyük, sağlık

03 May 2024 - 16:43 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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