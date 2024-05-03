Rüzgar denizi taşırdı, yağmur trafiği felç etti

Derinceli - Isinin ehli liyakatli insanlara makam vermezsen sonuc bu ne nufus planlama ne sehir planlama ne yol nede baska birsey var afet olur sonuc belli gercekten is bilen adamlar makamlara gelmezse ulke multeci yabanci dolar biz vergi oderiz verginin vergisini oderiz birsey olur halk yardim etsin lan bobreklerimizi organlarimizi mi satalim zaten kazandigimiz 300 liraysa 200 u vergi