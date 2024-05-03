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Rüzgar denizi taşırdı, yağmur trafiği felç etti

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kocaeli'de yağış etkisini göstermeye başladı. Kısa sürede çıkan şiddetli rüzgar denizi taşırırken yağmur sebebiyle de trafik felç oldu.

İhlas Haber Ajansı
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Rüzgar denizi taşırdı, yağmur trafiği felç etti
Rüzgar denizi taşırdı, yağmur trafiği felç etti
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Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu. Kısa süren rüzgar yerini yağmura bıraktı. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken trafik ise felç oldu. Sahil kesiminde ise şiddetli rüzgar sebebiyle deniz taştı. Sahil kesimi sular altında kaldı.
# oldu

03 May 2024 - 18:52 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Derinceli - Isinin ehli liyakatli insanlara makam vermezsen sonuc bu ne nufus planlama ne sehir planlama ne yol nede baska birsey var afet olur sonuc belli gercekten is bilen adamlar makamlara gelmezse ulke multeci yabanci dolar biz vergi oderiz verginin vergisini oderiz birsey olur halk yardim etsin lan bobreklerimizi organlarimizi mi satalim zaten kazandigimiz 300 liraysa 200 u vergi

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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