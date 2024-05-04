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Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket

Kocaeli'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden Darıca Spor U18 futbolcularından Yunus Emre Savaş için takım arkadaşları giydiği formayı imzalayarak mezarına bıraktı. Ayrıca Savaş'ın takım arkadaşlarıyla müzik eşliğinde oynadığı son görüntüleri de ortaya çıktı.

İhlas Haber Ajansı
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Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
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29 Nisan tarihinde 41 AHP 408 plakalı otomobiliyle Eskihisar Mahallesi 1494 Sokak'ta seyir halinde olan Enes T.T., aracın su birikintisine girmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarından ağaçlık alana uçtu. Kazada sürücü Enes T.T. ile yolcular İbrahim G., Bayram G., Emir A. ve Yunus Emre Savaş (18) hastaneye kaldırıldı. Darıcaspor U18'de oynayan Yunus Emre Savaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Arkadaşları ile son görüntüleri
Takım arkadaşları, Darıcaspor'da giydiği 4 numaralı formayı imzalayarak Yunus Emre Savaş’ın mezarına bıraktı. Daha sonra Savaş'ın forması çerçeve ettirilerek ailesine teslim edildi. Sporcular, mezarlıkta arkadaşı için dualar etti. Ayrıca Savaş'ın hayattayken takım arkadaşları ile olan eğlenceli anları da ortaya çıktı. Savaş'ın arkadaşları ile müzik eşliğinde oynadığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket
Hayatını kaybeden futbolcunun takım arkadaşlarından duygulandıran hareket

# SÜRÜCÜ

04 May 2024 - 11:17 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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