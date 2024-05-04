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Kocaeli'de ilginç görüntü: Karayolunda çırılçıplak dolaştı

Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
# Başiskele

04 May 2024 - 22:03 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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