Şener Şen'in 'Çıplak vatandaş' filmi gerçek oldu

Vatansever - “ÇIPLAK VATANDAŞ” (Şener Şen)

Akp iktidarı yurttaşları delirtti sonunda.

Kadın cinayetleri kontrol dışı

Piyasa istikrarı sıfırın altında

Sürekli bir “Sabredin Şükredin” edebiyatı

İnanıp 2 ve yukarı çocuk sahibi olanlar Amerika Ulusal Uzay Ajansına(NASA) başvurmuşlar

Neden: “Acaba Evrende Bir Günü 50 Saat Olan Bir Gezegen VAR MI” dünyada 24 saat çalışma ücreti yetmiyor başka gezegene çalışmaya gidelim diye.

Çoğu gitti azı kaldı SABREDİN