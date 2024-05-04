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Şener Şen'in 'Çıplak vatandaş' filmi gerçek oldu

Kocaeli D130 Karayolu'nda bir şahıs, üstünü çıkararak çırılçıplak dolaştı. O anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Başiskele ilçesi D130 Karayolu'nda bir şahıs üstünü çıkararak çırılçıplak yürüdü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarına sarıldı. Farklı noktalarda görüntülenen şahıs, vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın çırılçıplak D130 Karayılu'nda yürüdüğü anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
# Başiskele

04 May 2024 - 22:03 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Vatansever - “ÇIPLAK VATANDAŞ” (Şener Şen)

Akp iktidarı yurttaşları delirtti sonunda.

Kadın cinayetleri kontrol dışı

Piyasa istikrarı sıfırın altında

Sürekli bir “Sabredin Şükredin” edebiyatı

İnanıp 2 ve yukarı çocuk sahibi olanlar Amerika Ulusal Uzay Ajansına(NASA) başvurmuşlar

Neden: “Acaba Evrende Bir Günü 50 Saat Olan Bir Gezegen VAR MI” dünyada 24 saat çalışma ücreti yetmiyor başka gezegene çalışmaya gidelim diye.

Çoğu gitti azı kaldı SABREDİN

Yanıtla . 20Beğen . 3Beğenme 05 Mayıs 00:06
03

Nereye Payidar? - @Vatansever 01 nolu yoruma cevabı: Acayip zeka dolu (!) bir cevap olmuş. Valla bravo!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 12:47
02

M. Karali - @Vatansever 01 nolu yoruma cevabı: Yakında sen de çıkarsın sokağa çırıl çıplak. Bence ailecek çıkın:)))

Yanıtla . 0Beğen . 4Beğenme 05 Mayıs 10:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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