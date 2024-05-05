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O sokaktaki çeşme 241 yıllık

İzmit ilçesinde bir binanın istinat duvarına gömülü şekilde bulunan tarihi çeşme, 241 yıldır ayakta duruyor.

İhlas Haber Ajansı
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O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
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Tarihi Kapanca Sokak'ta yer alan Zeliha Hanım Çeşmesi, 1783 yılında hayırsever Zeliha Hanım tarafından yaptırıldı. Bir binanın istinat duvarına gömülü halde bulunan çeşme, uzun yıllar bölgedeki vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Susayan herkesin durak noktası olma özelliğini taşıyan 241 yıllık Zeliha Hanım Çeşmesi, 3 Temmuz 1987'de İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla tescillendi.

Tarihi çeşmenin kitabesinde ise, "Maşallah. Bu çeşme haznesi tecdidin eyleyen merhum İnce El-Hac Mehmed Ağa zevcesi Zeliha'dır. Deyince besmele her derde ider derman. Hayat-ı cümle-i eşya kamu mine' l-ma' dır. Sene Hicri 1198 Miladi 1783" ifadeleri yer alıyor.

"Evler restore edildikten sonra mahalle turist alan bölge haline geldi"
Uzun yıllardır Kapanca Sokak'ta ikamet eden Zerrin Sakçı, "Burası eski, köklü bir yer. Hatta mübadelede İzmit'e yerleşenlerin oturduğu ilk yer olarak bilinir. Mahallemiz birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Terk edilmiş evler restore edildikten sonra turist alan bölge haline geldi" dedi.
O sokaktaki çeşme 241 yıllık

"Çeşmenin 241 yıllık tarihi var"
Zeliha Hanım Çeşmesi'nin yıllar boyunca kullanıldığına dikkat çeken Sakçı, "Çocukluğumuzda çeşmenin suyundan içerdik. Bir dönem çeşme kullanılmaz duruma geldi. Sonradan İzmit Belediyesi tarafından onarıldı. Yolu kullanan insanlar çeşmedeki suyla elini yüzünü yıkıyor, suyundan içiyor. Tarihi sokak ve çeşme düğünlerde ve nişanlarda gelin ile damadın fotoğraf çekim mekanı olarak kullanılıyor. Çeşmenin 241 yıllık tarihi var. Kendimi bildim bileli bu çeşme kullanılıyor. Tarihimizin bilinmesini, bizden sonraki nesle geçmesini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık
O sokaktaki çeşme 241 yıllık

# dikkat, var, İzmit belediyesi

05 May 2024 - 09:56 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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