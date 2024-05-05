17 araç alev alev yanmıştı, hasarın boyutu ortaya çıktı
Kartepe ilçesinde açık otoparkta çıkan yangında hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. 17 araçtan geriye hurda yığınları kalırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Uzuntarla Mahallesi D100 Karayolu üzerinde bulunan Isuzu servisinin otoparkında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otoparktaki otobüs ve minibüslere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Aralarında otobüs ve minibüslerin bulunduğu 17 araç ise küle döndü. Yangın nedeniyle araçlardaki hasarın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Araçların iskeletlerinin göründüğü gözlendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.
05 May 2024 - 10:10 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Talebe - Uzuntarlanin her yeri otopark, araç deposu oldu. Bakalım daha neler olur. Zararını halk ve doğa çekecek, rant , kar , faydasını kimler yiyecek? Kartepe yesiliyle mavisiyle övünürken bu rezilliğe kimler el kaldırıp müsade etti?
Ger 14 - BAYİLERDE ARAC YOK.OTOPARKLAR DOLU!!!!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.