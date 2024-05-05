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Mustafa Gürsel: “Bugün bize büyük bir ders oldu”

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama bu maç bugün bize büyük bir ders oldu” dedi.


Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Maça istediğimiz gibi başlayamadık, geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi. Geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı. Bugün bize büyük bir ders oldu. Sonuç aldığımızda hemen çıkmış gibi hem oyuncularımız hem de camia olarak o enerjiye girersek bugün bize o anlamda büyük bir ders oldu. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım play-off maçlarının telafisi yok. Sağlam basarsak istediğimiz hedefe ulaşırız” diye konuştu.
# büyük, Kocaelispor, bodrum, oldu

05 May 2024 - 19:43 - Spor

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Yorumlar

(1)
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Körfezsa - Lig bitti hâlâ ders diyon sen kendi dersine çalış ilk önce

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 20:01

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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