KOÜ 'de hilafet bayraklı yürüyüş!

Kocaeli Üniversitesi içerisinde toplanan bir grup öğrenci hilafet bayrakları ile Filistin yürüyüşü düzenledi. Önde erkeklerin arkada kadınların olduğu yürüyüşte üniversite içerisinde açılan hilafet bayrağı dikkat çekti.

ÜNİVERSİTEYE NASIL GİRDİ?

3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırılan hilafetin simgesi olan bayrağın KOÜ içine nasıl sokulduğu ise bilinmiyor. Hilafet bayrağı açılması çevredeki vatandaşlar tarafından Anayasanın değişmez ilkeleri arasında bulunan Laikliğe muhalefet olarak algılandı.