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KOÜ 'de hilafet bayraklı yürüyüş!

Kocaeli Üniversitesi'nde haremlik selamlık düzeninde gerçekleştirilen Filistin yürüyüşünde açılan Hilafet bayrağı dikkat çekti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
KOÜ 'de hilafet bayraklı yürüyüş!
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Kocaeli Üniversitesi içerisinde toplanan bir grup öğrenci hilafet bayrakları ile Filistin yürüyüşü düzenledi. Önde erkeklerin arkada kadınların olduğu yürüyüşte üniversite içerisinde açılan hilafet bayrağı dikkat çekti.

ÜNİVERSİTEYE NASIL GİRDİ?

3 Mart 1924'te TBMM'de kabul edilen bir kanunla halifelik kaldırılan hilafetin simgesi olan bayrağın KOÜ içine nasıl sokulduğu ise bilinmiyor. Hilafet bayrağı açılması çevredeki vatandaşlar tarafından Anayasanın değişmez ilkeleri arasında bulunan Laikliğe muhalefet olarak algılandı.

KOÜ 'de hilafet bayraklı yürüyüş!
# hilafet, KOÜ, Kocaeli Üniversitesi, dikkat

07 May 2024 - 12:58 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(2)
02

Ata - Bu hılafet gosterısı yapanlara sorsunlar avrupa ulkelerınemı gıtmek ıstersınız arap ulkelerınemı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 13:12
01

Hakan Altunsu - Dogru haber yapin bu hilafet bayragi degil.Tevhid nedir bilmezmisiniz,halki germeyin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 13:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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