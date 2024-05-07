Altın takma kavgasında hayatını kaybetmişti! Eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi
Körfez ilçesinde bir kadının öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin maktulün eşi ve oğlunun yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 19 Haziran 2022'deki kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden Gülten Ş'nin eşi tutuklu sanık Yılmaz Ş, oğlu tutuksuz sanık H.Ş. ile avukatları katıldı.
Celsede söz verilen sanık Yılmaz Ş, uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek, eşini öldürmek gibi bir niyeti ve kastının olmadığını savundu.
Eşini yaralı olarak hastaneye götürdüğünü anlatan Yılmaz Ş, "Öldürme niyetim olsa hastaneye götürmezdim. O benim hayat arkadaşımdı. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı..
Tutuksuz sanık H.Ş. de babasının tutuklu olması nedeniyle ekonomik zorluklar yaşadıklarını dile getirerek, babasının tahliye edilmesi talebinde bulundu.
Sanık avukatı Özlen ise müvekkilinin tutuklu kaldığı süre ile suçun niteliğinin değişme durumu gözetilerek adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, müşteki T.Ö'nün ifadesinin alınması için talimat yazısının cevabının beklenmesine, sanık Yılmaz Ş'nin mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Körfez ilçesinde 19 Haziran 2022'de Esentepe Mahallesi Yaşardoğu Caddesi'ne minibüsle gelen grup ile burada ikamet eden diğer grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gülten Ş. (33) ile Tayfun D. tabancayla vurularak, Tarık Ö. ise darbedilerek yaralanmıştı. Gülten Ş. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan kadının eşi Yılmaz Ş. tutuklanmış, oğlu H.Ş. de adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Kavganın akrabalar arasında düğünde takılan altınlardan kaynaklandığı iddia edilmişti.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Yılmaz Ş'nin "eşe karşı olası kastla öldürmek", tutuksuz sanık H.Ş'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.
07 May 2024 - 14:26 - Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.