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Komşusunu eşi ve çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

İzmit'te apartman yöneticisi tadilat meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu eşi ve çocuğunun yanında pusu kurarak tabancayla vurdu. Apartman yöneticisi olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaraladığı komşusu hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, apartman yöneticisinin emekli başçavuş olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı
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Komşusunu eşi ve çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu
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Olay, saat 07.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Necip Fazıl Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticisi M.Ö. (63) zemin katta oturan komşusu S.D.’ye (38) pusu kurdu. S.D. eşi ve çocuğuyla apartmandan çıktığı esnada M.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun sol bacağına isabet ettiği M.Ö. eşi ve çocuğunun gözü önünde kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca seslerini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.D., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yeri inceleme polisi, apartmanın zemin katından ve caddede incelemede bulundu. Zemin kattaki kapının camının da kırıldığı görüldü.
Komşusunu eşi ve çocuğunun gözü önünde tabancayla vurdu

Tadilat meselesi sebebiyle vurmuş
M.Ö.’nün apartmandaki tadilat meselesi sebebiyle dün gece Whatsapp üzerinden S.D. ile tartıştığı öğrenildi. M.Ö.’nün bu sebeple S.D.’yi tabancayla pusu kurarak yaraladığı bildirildi.

Apartman yöneticisi emekli başçavuşmuş
Öte yandan apartman yöneticisi M.Ö.’nün emekli başçavuş olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince karakola götürülen M.Ö.’nün işlemleri sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

# polis, sağlık

08 May 2024 - 09:27 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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