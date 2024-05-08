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Ezeli rakipler, Marmara derbisinde 39. randevuya çıkacak

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, yarım asırlık Marmara derbisinde ezeli rakibi Kocaelispor ile 39. kez kozlarını paylaşacak. Galip gelmesi durumunda play-off’larda direkt olarak final oynayacak Sakaryaspor, hazırlıklarını yeni Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile sürdürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Ezeli rakipler, Marmara derbisinde 39. randevuya çıkacak
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak Marmara derbisinde Sakaryaspor ile  Kocaelispor, 11 Mayıs Cumartesi günü 39. kez kozlarını paylaşacak. Play-off’u garantileyen iki takım arasında oynanacak ve rekabeti yaklaşık 50 yıl öncesine dayanan derbide Sakaryaspor, galip gelmesi durumunda direkt olarak final oynayacak.

İlk kez 6 Ocak 1974'te Adapazarı Şehir Stadı'nda oynanan ve ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle neticelenen maçta karşı karşıya gelen Sakaryaspor ile Kocaelispor, ağırlıklı olarak Süper Lig ve TFF 1. Lig'de olmak üzere 38 resmi maç yaptı. Bu karşılaşmalardan 15'ini Sakaryaspor, 13'ünü Kocaelispor kazandı. Yeşil-siyahlı rakipler 10 maçta ise berabere kaldı. Geçmişte oynanan 38 resmi maçta Kocaelispor ağlarına 54 gol bırakan Sakaryaspor, meşin yuvarlağı 54 kez kalesinde gördü. Kocaelispor rakibi karşısında en farklı galibiyetini 1991-1992 sezonunda 6-2'lik skorla elde ederken Sakaryaspor ise 2010-2011'de ezeli rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Sakaryaspor’un galibiyeti direkt final oynama garantisi
Play-off’u garantileyen iki takım arasında oynanacak Marmara derbisinde renktaşların puan tablosundaki 2 puanlık farkları, yarım asırlık derbiyi daha da çekişmeli hale getiriyor. Kocaeli’de oynanacak ve Sakaryaspor’un galip gelmesi durumunda direkt olarak final oynamaya hak kazanacağı mücadele, yıllardır Süper Lig özlemi çeken her iki takım için büyük önem taşıyor. 16 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyetle 55 puana sahip Kocaelispor, fikstürde 6. sırada yer alırken 16 galibiyet, 9 beraberlik, 8 mağlubiyetle 57 puana sahip Sakaryaspor 3. sırada yer alıyor. Ezeli rakiplerin bir üst lige çıkmayı başarmaları halinde Kocaelispor 15, Sakaryaspor da 17 yıl sonra Süper Lig hasretini dindirmiş olacak. Bu çerçevede Tuzlaspor karşılaşması sonrasında Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, Marmara derbisine yeni teknik direktörü Coşkun Demirbakan ile sürdürürken Kocaelispor ise Mustafa Gürsel ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Ezeli rakipler, Marmara derbisinde 39. randevuya çıkacak

“Bundan önceki Kocaelispor maçını kazanmıştık”
Marmara derbisine takımını hazırlayan yeni Teknik Direktör Coşkun Demirbakan, “Bundan önceki Kocaelispor maçını kazanmıştık ve cumartesi kısmet olursa bu maçı da kazanacağız. Kazanmak istiyoruz. Önümüzde az bir süre kaldı, iki maç olarak kabul ediyorum ben. Kocaeli ve diğer finale çıkacak rakibimizi düşünüyorum” dedi.

# büyük, yeni, Sakaryaspor, Kocaelispor, Tuncay Şanlı

08 May 2024 - 13:46 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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