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Otomobil halk ekmek büfesine çarptı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin halk ekmek büfesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 SAA 68 plakalı otomobil rampa aşağı indiği esnada kontrolden çıkarak, Miralay Mümtaz Park’ındaki halk ekmek büfesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü ve büfe çalışan E.Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı ambulanslarla, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, çarpmanın şiddetiyle savrulan halk ekmek büfesinde hasar oluştu. Yeşillik alana düşen otomobil çekici vasıtasıyla çıkarıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

foto: temsili

# polis, otomobil, kaza, sağlık

10 May 2024 - 20:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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