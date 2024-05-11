Kocaeli halkı akın akın maça gidiyor

Kocaelispor - Sakaryaspor maçına saatler kala Kocaelispor halkı maça akın akın gitmeye devam ediyor. Otobüsler, tramvay ve münferit araçlar tıklım tıklım taraftar dolu. Yol boyunca ortaya böyle renkli görüntüler de çıkıyor.