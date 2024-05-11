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Kocaeli halkı akın akın maça gidiyor

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Kocaelispor - Sakaryaspor maçına saatler kala Kocaelispor halkı maça akın akın gitmeye devam ediyor. Otobüsler, tramvay ve münferit araçlar tıklım tıklım taraftar dolu. Yol boyunca ortaya böyle renkli görüntüler de çıkıyor.
# Sakaryaspor, Kocaelispor

11 May 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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