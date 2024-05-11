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Hastanede korkutan yangın, hastalar kendilerini dışarı attı

İzmit Özel Medicalpark hastanesinin arşiv bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın sonrasında hastalar panikle kendilerini dışarı attılar. İddiaya göre hastane görevlileri hastalara odalarında kalmasını söyledi. Koridorlara duman gören hastalar da dumandan etkilenmemek için kendilerini dışarı attılar

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ALARM UZUN SÜRE ÇALDI

İlimizde faaliyet gösteren İzmit Özel Medicalpark Hastanesi’nde akşam üzeri korkutan yangın çıktı. Arşiv bölümünde çıktığı iddia edilen yangın sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye geldi. Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın hastalar arasında paniğe neden oldu. Uzun süre çalan siren sonrasında iddiaya göre hastalara odalarında kalınması söylendi. Yine iddiaya göre dumanlar koridorlardan gözükünce hastalar da panikle kendilerini dışarı attılar.

HASTALAR DIŞARIDA KALDI

Hastanede tedavi gören bazı hastalar yataklarıyla, bazı hastalar ise yürüyerek hastaneden dışarıya çıktılar. Yeni doğmuş bebekleri aileleri dumandan etkilenmemek adına dışarı çıkardı. Çok sayıda hasta, yangın sonrasında kendisini dışarıya attı. Herhangi bir önlem alınmadığı, görevlilerin hastalara yol göstermediği, uzun süre çalan siren için herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı ve bazı hastaların kendi imkanları ile dışarı çıktığı iddia edildi.

Yangın söndürüldükten sonra hastalar yeniden içeriye alınmaya başlandı. Bazı hastalar ise içeri girmek istemeyerek doktorlarının bilgisi doğrultusunda evlerine gitti.

# oldu, yeni, tedavi

11 May 2024 - 20:22 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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