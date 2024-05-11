Coşkun Demirbakan: “Hazırlık maçı gibi rahat oynadık”

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek play-off finali oynamaya hak kazandı. Maçın ardından Sakaryaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Demirbakan, “Başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Bana bu görevi layık gördükleri için. Sonra Tuncay Şanlı hocamıza da teşekkür ediyorum; iyi bir takım bıraktığı için. Biz bir iki dokunuş yaptık. Futbolcularımın hepsini kutluyorum. Ayaklarına sağlık. Rakibimiz maçı kaos ortamına sokmak istedi. Taraftar normal. Kendi takımının yenilmesine üzülür. Onları da anlayışla karşılıyorum ama biraz fazla uzağa gittiler. Ben transfer yasağı varken Kocaelispor’da da görev yaptım. Alacağımın 4’te 1’ine imza atan ilk insan benim. Kimse imza vermezken ben imza verdim, yol gösterdim. Birkaç kişiyi ikna ettim. Sırf Kocaelispor yaşasın diye. Ama bu tavrı burada hak etmedim, üzüldüm" diye konuştu.

“Rakibimiz baskı altındaydı çok hata yaptı”

Demirbakan, psikolojik olarak rakiplerinin baskı olduğunu vurgulayarak, "Kendi taraftarı önündeydik. Biz de taktiğimizi ona göre yaptık. Biz bu maçı hazırlık maçı gibi rahat oynadık. Çocuklara da öyle dedim. Kocaelispor aşırı motivasyondaydı. Aşırı motivasyon zararlıdır. Çocuklar yapacağını yapamaz. Kocaelisporlu futbolculara da haksızlık etmeyelim. Bu baskıda oynamak zor. Kazanmak başarmak demek değildir. Bugün kazandık, henüz başarmadık. Final maçını yenip Süper Lig’e çıkarsak o zaman başarmış olacağız. Bu yalnızca bugün için kazançtı. Devre arasında oyun değişikliği yaptım. Aslında formasyon değişikliği yaptım. O ara golü bulduk. Sonra da Kocaelispor mağlubiyetten kurtulma telaşıyla oynadı. Ve defansif olarak çok hata yaptı, bize çok alan bıraktılar. Bizim çocuklar da galibiyeti koruma telaşı oldu. O ara baskı yedik. Ama defansif anlamda, takım defansı olarak da çocuklar her şeyi iyi yaptılar. Sonuç böyle çıktı. Hepsine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Hangi takım olacağı hiç önemli değil”

Play-off finalini hangi takımla oynamak istediğinin sorulması üzerine Coşkun Demirbakan, “Finalde hangi takımın olacağı hiç önemli değil. Benim için maç başladığında analiz başlar. Bir hafta önceki analizi ne yapayım! Dünün güneşiyle çamaşır kurutulmaz. Bir hafta önce bizim takım öyle oynadı, bugün de böyle oynadı. Neyin analizini yapacaksınız! İnsanları kandırıyorlar. Türk futbolunun senteze, bütünleşmeye ihtiyacı var. Kendi takımını birleştir, bütünleştir, analize gerek yok. Taktik olarak bütünleştir. Rakip takımı izlemeye adam göndermeye ne gerek var. Senelerdir bunu diyorum. Milleti kandırıyorlar; Yok analiz yapmış, 3 şut atmış vs. Rakibin izin verdiği kadar oynarsınız. Türk futbolu için eksiklerimizi konuşuyorum. Bırakın analizi” diye cevap verdi.

“Burak Süleyman yönetimin tasarrufunda, yorum yapamam”

Burak Süleyman’ın kadro dışı kalmasıyla ilgili olarak da Demirbakan, “Yönetimin tasarrufu. İyi giden şeyler var. Buraya gelene kadar Burak’ın da katkısı oldu. Ama onun için yorum yapamam. Yönetim karar verir. Bende öne disiplin gelir. Eğer disiplinsiz bir harekete, kulübün manevi şahsiyetine karşı yanlışı varsa kim olursa olsun affetmem. Önce manevi şahsiyet. Ama özel hatası varsa kendi aralarında tolere edebilirler. Önce kulüp; önce Kocaelispor kulübü, önce Sakaryaspor kulübü. Şahıslar kulübün üstüne çıkamazlar” sözlerini sarf etti