SAĞLIĞINIZIN KONTROLÜ SİZDE

Biz sıklıkla “sağlığımızın sorumluluğunu üstlenmemiz”gerektiğini söylüyoruz. Bu belgeselde aynı mesaj veriliyor; sağlığımızın kontrolü bizim elimizde.

Pek çok sağlık sorununun kökeninin bağırsaklarda olduğu söyleniyor. Bunu yaklaşık 2500 yıl önce Hippokrat söylemişti: “Bütün hastalıklar bağırsakta başlar.” Günümüzde de bağırsaklar ve mikrobiyom üzerinde yapılan çalışmalar biyomedikal devrim olarak adlandırılıyor.

Bağırsaklarımızda bizim için pek çok görev üstlenen mikroorganizmalar (bakteriler, mayalar, virüsler) yaşıyor. Bu topluluğa mikrobiyom deniyor. Bizim için sindirime yardımcı oluyorlar, bazı kimyasallar üretiyorlar (serotonin gibi), hormonlarımızın dengelenmesine yardımcı oluyorlar ve bağışıklık hücrelerini eğitiyorlar.

Günümüzdeki en büyük sorun mikrobiyomumuzdaki çeşitliliğin azalması. Çeşitliliği artırabilmek için bakterilerimizin besini olan lifleri çeşitli sebze ve meyvelerden almamız gerek. Kısacası beslenmemizi düzenleyerek mikrobiyomumuzu ve bağırsaklarımızı değiştirebiliriz. Bunu kontrol ederek sağlığımızı kontrol etmiş oluruz.

Araştırmalar sonucunda ortaya bir tedavi yöntemi olarak gaita transferi çıkmış. Ancak henüz epey sınırlı bir şekilde uygulanıyor. Probiyotik takviyeler içinse ormana bahçe bitkisi ekmek benzetmesi yapılıyor.

Şimdilik yapabileceğimiz beslenmemizi kontrol etmek ve haftada en az 20-30 çeşit bitkisel besin yiyerek mikrobiyomumuzu beslemeye başlayabiliriz.

Yaşam tarzımızı değiştirip sürdürebilir kılmalıyız. Biz ~13 yıldır başardık siz de başarabilirsiniz. Bizim şifa bulma hikayeyemizi @a.okancaglar hesabında tüm detaylarıyla okuyabilirsiniz.