Mayıs ayında Kocaeli'de kar sürprizi!

Kocaeli’nin kış turizmi merkezi olan Kartepe, Mayıs ayının ortasında beklenmedik bir kar yağışı sürprizi yaşandı. Kar yağışı hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşattı.Sağanak yağışı Kartepe’de yerini kar yağışına bıraktı. Birçok ilde yüksek rakımlarda etkili olan kar yağışı, Kartepe'de de mayıs ayında etkili oldu.Kartepe'nin yüksek rakımlı kesimleri beyaza büründü. Kartepe'de etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kartepe Kayak Merkezi’nde Mayıs ayının ortalarında olmamıza rağmen kar yağışı başladı.