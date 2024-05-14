Restoranda 30 liralık suya isyan

Çorba ve su içen bu kişi, toplamda 110 liralık hesabı öderken suyun 30 TL olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı ve, 'Bir su 30 lira olur mu?” diye sordu. Yaşlı adam yapılanın ayıp olduğunu belirtti.

İstanbul'da bir restoranda, suyun yüksek fiyatı nedeniyle yaşanan olay, vatandaşların sosyal medyada tepkisine neden oldu. Çorba ve su içen bir vatandaş, toplamda 110 liralık hesabı öderken suyun 30 TL olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı ve tepki gösterdi. Restoran çalışanları ise yaşlı adamın tepkisi üzerine onu dışarı çıkarmak zorunda kaldılar.

BİR ŞİŞE SU 30 LİRA

Yaşlı adamın suyun 30 TL olmasına tepki göstermesi, restoran içerisinde gergin anların yaşanmasına neden oldu. Video kayıtlarına yansıyan olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Vatandaşlar, restoranların su fiyatlarını yüksek tutmasını eleştirirken, bu durum tüketici hakları ve fiyatlandırma konularında toplumsal tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Restoran yetkilileri ise suyun fiyatının içme suyu değil, özel marka veya ithal su olduğunu belirttiler. Ancak, bu açıklama tepkileri yatıştırmadı ve vatandaşlar, tüketicinin korunması ve adil fiyatlandırma taleplerini dile getirdiler.

Kaynak: KARAR