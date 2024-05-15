- G:

UYKU - KEMİK ERİMESİ İLİŞKİSİ! YETERLİ UYKU OSTEOPOROZDAN KORUR MU?

Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışma uyku kalitesinin osteoporozu önleyici etkisini araştırmış.

Büyütmek için resme tıklayın

İnsanlar yaşlandıkça, uyku düzenleri değişiyor, toplam uyku süresinde azalma ve uyku kompozisyonunda değişiklikler meydana geliyor. Kemik hücreleri ile sirkadiyen ritim düzenlemesi arasındaki genetik bağlantı vurgulanarak, uyku ve sirkadiyen ritim bozukluklarının doğrudan kemik sağlığını etkileyebileceği öne sürülmüş.

Bu bağlantıyı araştırmak için, Swanson ve ekibi katılımcıların kontrol edilen bir hastane ortamında uyku kısıtlaması ve sirkadiyen bozukluğa maruz kaldığı bir çalışma yapmış. Sonuçlar, daha genç bireylerin, özellikle kadınların, bu etkilere daha duyarlı olduğunu, ve zarar gördüğünü gösteriyor.

Çalışma, bozuk uyku kalitesinin zamanla kemik oluşumunun azalmasına ve kemik yıkımının (rezorpsiyonunun) artmasına neden olabileceğini, bu durumun da osteoporoz ve kırık riskini artırabileceği öne sürülüyor.

Bu araştırma, genel sağlık için uyku hijyeninin önemini vurgulamanın yanı sıra, osteoporozu önleme ve yönetimi için potansiyel stratejilere dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

SY Notu: Tabii ki uyku bozukluğu osteoporozun tek nedeni değil, çok faktörün rolü var. O nedenle kemik erimesi sadece uykuyu kontrol ederek önlenemez. Bu konuda deneyimlerimizi paylaştığımız videoları izleyebilir, daha önce paylaştığımız yazıları okuyabilirsiniz.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar
@saglikliyasiyoruzcom

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/ 2024/05/240507150236.htm

# sağlık, yeni, çalışma, 2024, var

15 May 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.448.711 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI Resmi İlandır mask
KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİRALAMA İHALE İLANI
2024 YILI DARICA GENELİ İMARA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ Resmi İlandır mask
2024 YILI DARICA GENELİ İMARA AYKIRI YAPILARIN YIKIMI İŞİ
KOCAELİ İZMİT 1 BASAMAK SAĞLIK KOMPLEKSİ (9 HEKİMLİ ASM, 112 ASHİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ, HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (L2) HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ Resmi İlandır mask
KOCAELİ İZMİT 1 BASAMAK SAĞLIK KOMPLEKSİ (9 HEKİMLİ ASM, 112 ASHİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ, HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI (L2) HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır mask
T.C. GÖLCÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
UYKU - KEMİK ERİMESİ İLİŞKİSİ! YETERLİ UYKU OSTEOPOROZDAN KORUR MU? mask
UYKU - KEMİK ERİMESİ İLİŞKİSİ! YETERLİ UYKU OSTEOPOROZDAN KORUR MU?
Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi mask
Tüp yüklü kamyonet kaza yapmıştı: Sürücüden acı haber geldi
Annesi içerideyken evi ateş vermişti, tutuklandı mask
Annesi içerideyken evi ateş vermişti, tutuklandı
Kocaeli'de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada mask
Kocaeli'de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada
Restoranda 30 liralık suya isyan mask
Restoranda 30 liralık suya isyan
SAĞLIĞINIZIN KONTROLÜ SİZDE mask
SAĞLIĞINIZIN KONTROLÜ SİZDE

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL