UYKU - KEMİK ERİMESİ İLİŞKİSİ! YETERLİ UYKU OSTEOPOROZDAN KORUR MU?

İnsanlar yaşlandıkça, uyku düzenleri değişiyor, toplam uyku süresinde azalma ve uyku kompozisyonunda değişiklikler meydana geliyor. Kemik hücreleri ile sirkadiyen ritim düzenlemesi arasındaki genetik bağlantı vurgulanarak, uyku ve sirkadiyen ritim bozukluklarının doğrudan kemik sağlığını etkileyebileceği öne sürülmüş.

Bu bağlantıyı araştırmak için, Swanson ve ekibi katılımcıların kontrol edilen bir hastane ortamında uyku kısıtlaması ve sirkadiyen bozukluğa maruz kaldığı bir çalışma yapmış. Sonuçlar, daha genç bireylerin, özellikle kadınların, bu etkilere daha duyarlı olduğunu, ve zarar gördüğünü gösteriyor.

Çalışma, bozuk uyku kalitesinin zamanla kemik oluşumunun azalmasına ve kemik yıkımının (rezorpsiyonunun) artmasına neden olabileceğini, bu durumun da osteoporoz ve kırık riskini artırabileceği öne sürülüyor.

Bu araştırma, genel sağlık için uyku hijyeninin önemini vurgulamanın yanı sıra, osteoporozu önleme ve yönetimi için potansiyel stratejilere dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

SY Notu: Tabii ki uyku bozukluğu osteoporozun tek nedeni değil, çok faktörün rolü var. O nedenle kemik erimesi sadece uykuyu kontrol ederek önlenemez. Bu konuda deneyimlerimizi paylaştığımız videoları izleyebilir, daha önce paylaştığımız yazıları okuyabilirsiniz.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

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Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/ 2024/05/240507150236.htm