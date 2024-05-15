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Annesi içerideyken evi ateş vermişti, tutuklandı

Kartepe ilçesinde annesi içeride bulunduğu sırada evi ateşe veren alkollü şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y. (75) içeride bulunduğu sırada evi ateşe verdi. Alevleri fark eden vatandaşların yardımıyla S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler, bitişiğindeki tek katlı eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken anne K.Y. tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince S.Y. ise gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y., bugün adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ifadesinde alkollü olduğu, olayı neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.
# polis

15 May 2024 - 18:51 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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