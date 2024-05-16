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Polisin üstüne araç sürdüğü iddia edilen sürücü: "Beni yanlış anladı"

İzmit ilçesinde hatalı park gerekçesiyle uyarılan sürücünün aracını polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. Suçlamayı kabul etmeyen sürücü, polisin kendisini yanlış anladığını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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Polisin üstüne araç sürdüğü iddia edilen sürücü: "Beni yanlış anladı"
Polisin üstüne araç sürdüğü iddia edilen sürücü: "Beni yanlış anladı"
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Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. 41 ACT 650 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Hasan İpek, hatalı park sebebiyle trafik polisi tarafından uyarıldı. Bu sırada İpek'in aracı polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine adrese takviye ekip sevk edildi. Sürücüye 12 bin 878 TL cezai işlem uygulandı, aracı ise 15 gün trafikten men etti. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç otoparka çekildi.

Polisin üstüne araç sürdüğü iddia edilen sürücü:

"Şoför polisin üstüne arabayı sürünce halk ayaklandı"
Olaya ilişkin konuşan vatandaşlar, "Şoför polis memurumuza kafa tutup bağırdı, üstüne arabayı sürdü. Polisi ezecekti. Vatandaşlar az daha şoförü dövecekti. Şoför polisin üstüne arabayı sürünce halk ayaklandı" iddialarında bulundu.

Polisin üstüne araç sürdüğü iddia edilen sürücü:

"Polis bana kaçacakmışım gibi tavırlar sergiledi"
Suçlamayı kabul etmeyen şoför Hasan İpek ise "Polis kaçacağımı düşünmüş. Ben trafikte yaya geçidinde başka araçla sıkıştım. Diğer araç sürücüsü bana hakaret ederek konuştu. Bende arabamı daha müsait bir yere çekmeye çalıştım. Polis de bana 'Arabayı başka yere park et' dedi. Nereye çekeyim zaten yolun ortasındayım. Yolun ortasında işlem mi yapacağız? 'Bana müsaade et yolun ortasında kaldım' dedim. Polis bana kaçacakmışım gibi tavırlar sergiledi. Sorun yok aslında. Sorun diğer sürücü ile olan tartışmayla başladı. Önüm yaya geçidi, trafik olduğu için orada duraksayarak park ettim. Polis bana 'Sen burada neden durdun?' dedi. Şehir içi trafik var, arabamın başında bekliyordum" ifadelerini kullandı.
# SÜRÜCÜ, polis, cumhuriyet, var

16 May 2024 - 14:21 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

İzmitli - Hak etmiş 30 tl vermemek için olur olmaz yere park ediliyor araçlar şimdi akıllanmıştır

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 14:42
01

Muharrem Çakmak - Kurallara herkes uyacak,bu sürücü uymamış polise de gider yapmış vatandaşlar tarafından dayak yemediğine şükretsin ceza ile kurtulmuş.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 16 Mayıs 14:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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