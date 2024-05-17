Gizli kamera skandalı: FABRİKA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kocaeli'de faaliyet gösteren Federal Mogul fabrikasının içerisindeki bir alanda bulunan soyunma kabininde kamera bulunmuştu.
Fabrikadan yapılan açıklamada, ilgili haberlerin "asılsız" olduğu ve Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtilerek, "Federal Mogul'un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.
Geçtiğimiz günlerde Federal Mogul isimli otomobil parçaları üreten fabrikada meydana gelen olayda, bir kadın işçi kıyafetlerini giyip çıkardığı soyunma kabininde bulunan karton kutudan ışık yayıldığını fark etti. İddiaya göre, kadın çalışan incelediği kutunun içinde bir cihaz buldu. Konunun fabrika yönetimine iletilmesiyle fabrikaya polis ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı incelemede cihazın kayıt almak için kullanılan kamera olduğunu belirledi. Ekipler fabrikanın kadın soyunma kabininde de incelemelerde bulundu. Diğer kadın çalışanlar ile fabrika yöneticilerinin ifadelerine başvuruldu.
İfadeler doğrultusunda fabrikanın güvenlik amiri A.T. Gölcük'teki evinde gözaltına alındı. A.T.'nin çalıştığı güvenlik firması tarafından işine son verildi.
"Haberler asılsız olup, Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisi yoktur"
Federal Mogul tarafından söz konusu olaya ilişkin açıklama yapıldı. Haberlerin "asılsız" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bir süredir bazı haber portallarında ve sosyal medya ortamlarında şirketimizin ismi verilerek yayımlanan haberler asılsız olup, Federal Mogul çalışanları ile hiçbir ilgisi yoktur. Şirketimizin güvenlik hizmeti aldığı taşeron firmada görevli çalışanlarla ilgili iddialar vasıta kılınarak, dünya çapında 70 binden fazla çalışanı ile enerji, hava, deniz, demiryolu ve endüstriyel alanlarda lider konumda bir üretici olan Federal Mogul'un kurumsal itibarını zedeleyen ve ayrıca Federal Mogul çalışanlarını zan altında bırakan bu asılsız iddialar hakkında, güvenlik hizmeti veren taşeron firma tarafından gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Bu konudaki gelişmelerin şirketimiz tarafından da yakından takip edildiğini ve gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
17 May 2024 - 14:57 - Asayiş
Mahreç İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
MAMA MIA - İş Mahkemesine de böyle bir açıklama yaparsınız artık, şaka gibiler ya.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.