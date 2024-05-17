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18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu

Kartepe ilçesinde 18 yaşındaki yatalak kız, yatağında ölü bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Sarımeşe Mahallesi Altunhisar Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 18 yaşındaki Gaye Hatice Gülen'i ailesi uyandıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran genç kızı hayata döndürmek için kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın şüpheli bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis

17 May 2024 - 15:00 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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