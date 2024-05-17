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Müteahhit yolu toprakla kapattı! Sürücüler eve gidemedi

Körfez ilçesinde müteahhittin yolu toprakla kapatması üzerine sürücüler evlerine gidemedi. Jandarma ekiplerinin cezai işlemi sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Müteahhit yolu toprakla kapattı! Sürücüler eve gidemedi
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Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi'nde iddiaya göre müteahhit İlimtepe çıkış yolunu kapattı. Kamyonları toprakla dolduran müteahhit, yolun tamamını kapattı. Araçları ile evlerine gitmeye çalışan sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşırarak çıkış yolu bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan cezai işlem sonrasında yol tekrardan trafiğe açıldı.

17 May 2024 - 21:49 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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