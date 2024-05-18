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Sakaryaspor play-off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı play-off final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında ezeli rakibi  Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettikten sonra direkt play-off finali oynamaya hak kazanan Sakaryaspor, Süper Lig'e yükselmek için oynayacağı final müsabakasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, Rüstemler Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmana dinamik ısınma ile başladı. İdman, taktik ve istasyon çalışmalarla devam etti.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig play-off yarı final eşleşmesinde karşı karşıya gelecek olan Çorum FK - Bodrum FK eşleşmesinin kazananıyla finalde karşılaşacak.
# Kocaelispor, Sakaryaspor

18 May 2024 - 12:54 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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