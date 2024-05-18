BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde bulunan özel bir et entegre tesisinde, kesime hazırlanan bir büyükbaş hayvanın huysuzlanması üzerine tesis çalışanları müdahalede bulundu. Ancak, yaşananlar tepki çekti. İşçiler, hayvanı sakinleştirmek için aşırı şiddet kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI, TEPKİ TOPLADI

Olay, tesis çalışanlarından biri tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, hayvana karşı aşırı şiddeti gözler önüne serdi ve geniş çapta tepki çekti. İşletmenin avukatı, olayın şirketin uzun süredir devam eden itibarına zarar verdiğini belirtti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Amasya Valiliği harekete geçti ve olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgileri doğrultusunda soruşturmanın başlatıldığını ve şüpheliler hakkında adli işlemlerin başladığını belirtti. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü de ilgili mevzuatlar çerçevesinde işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı.