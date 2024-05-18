- G:

BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Amasya'da bir et entegre tesisinde çekilen görüntüler, çalışanların büyükbaş hayvana şiddet uyguladığını gösteriyor. Beş kişi gözaltına alındı, adli işlem başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Büyütmek için resme tıklayın

Amasya'nın Suluova İlçesi'nde bulunan özel bir et entegre tesisinde, kesime hazırlanan bir büyükbaş hayvanın huysuzlanması üzerine tesis çalışanları müdahalede bulundu. Ancak, yaşananlar tepki çekti. İşçiler, hayvanı sakinleştirmek için aşırı şiddet kullandı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI, TEPKİ TOPLADI

Olay, tesis çalışanlarından biri tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, hayvana karşı aşırı şiddeti gözler önüne serdi ve geniş çapta tepki çekti. İşletmenin avukatı, olayın şirketin uzun süredir devam eden itibarına zarar verdiğini belirtti.

BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Amasya Valiliği harekete geçti ve olayla ilgili olarak 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgileri doğrultusunda soruşturmanın başlatıldığını ve şüpheliler hakkında adli işlemlerin başladığını belirtti. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Amasya Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü de ilgili mevzuatlar çerçevesinde işletme ve şüpheliler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanacağını açıkladı.
# cumhuriyet, tepki

18 May 2024 - 16:02 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.326.272 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR Resmi İlandır mask
KÖPRÜ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
KABİN SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
KABİN SATIN ALINACAKTIR
AHŞAP KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ Resmi İlandır mask
AHŞAP KERESTE VE KERESTE ÜRÜNLERİ ALIMI İŞİ
BAŞİSKELE BELEDİYESİ KOCAELİ GAZETESİ Resmi İlandır mask
BAŞİSKELE BELEDİYESİ KOCAELİ GAZETESİ
BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI mask
BU GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI
Sakaryaspor play-off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor mask
Sakaryaspor play-off final maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı mask
Boşanma aşamasındaki kocasının evini yaktı
Müteahhit yolu toprakla kapattı! Sürücüler eve gidemedi mask
Müteahhit yolu toprakla kapattı! Sürücüler eve gidemedi
18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu mask
18 yaşındaki yatalak kız evde ölü bulundu
Gizli kamera skandalı: FABRİKA'DAN AÇIKLAMA GELDİ mask
Gizli kamera skandalı: FABRİKA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL