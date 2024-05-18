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Bungalov bahçesinde silahla vuruldu

Kartepe ilçesinde kimin ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalov bahçesindeki bir kişiye isabet etti. Yaralanan şahıs hastaneye sevk edilirken, jandarma yorgun mermi ihtimali üzerinde duruyor.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Çepni Mahallesi Yudum Sokak’taki bir bungalov işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan mermi bungalovun bahçesinde bulunan Ozan Y.’nin (32) bacağına isabet etti. Ozan Y. yaralanırken, çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ozan Y. ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bungalovun bahçesi ve etrafında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler yorgun mermi ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, çalışma

18 May 2024 - 21:41 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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