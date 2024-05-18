AKP'li Dokuzlar, CHP'li Ercan'a bu sefer videolu seslendi: "Anlatmayalım, oynatalım Gökhan’cım"

Bu konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımla Ercan'a yüklenen Dokuzlar şu ifadelere yer verdi:

SESİNİ İYİCE AÇ DA İZLE

"Anlatmayalım, oynatalım Gökhan’cım. Sesini iyice aç da izle, sonra ister gülersin, ister düşünürsün o sana kalmış. Üstelik ben senin gibi montaj da yapmıyorum, bire bir çekim gösteriyorum. Haberin linkinde belediye başkanınızın yine bir öfke nöbetinde bu kez partililerinizi nasıl ihanetle suçladığını görebilirsiniz. Bir kez daha tekrarlıyorum, Fatma Hanımın sözcüsü olarak bu konuyu açıklamak da senin görevin Gökhan’cım."