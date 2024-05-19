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Kavgayı ayırmak için ezan okudu!

Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu.

İhlas Haber Ajansı
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde iddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi. Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

19 May 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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