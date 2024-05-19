İzmit Belediyesi'nden anlamlı 19 Mayıs videosu

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle hazırladığı video beğeni topladı. İzmit Belediyesi kurslarında ve Çınar Akademi'de eğitim alan öğrenciler tarafından okunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi duygulandırdı.