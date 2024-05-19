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İzmit Belediyesi'nden anlamlı 19 Mayıs videosu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri

İzmit Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı münasebetiyle hazırladığı video beğeni topladı. İzmit Belediyesi kurslarında ve Çınar Akademi'de eğitim alan öğrenciler tarafından okunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi duygulandırdı.
# Atatürk, İzmit belediyesi

19 May 2024 - 18:23 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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