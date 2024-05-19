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Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı

İstanbul Sultanbeyli'de yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi sokakta yürüdüğü sırada eşinin iki kardeşinin satırlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Birkavi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı
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İstanbul Sultanbeyli'de yabancı uyruklu Hüseyin Birkavi yürüdüğü sırada, bir otomobille yanına gelen eşinin kardeşleri M.Ç. ve A.Ç. arasında tartışma çıktı.

SATIRLA YARALADILAR

Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken Hüseyin Birkavi aldığı satır darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Birkavi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkavi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, M.Ç. ve A.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DEHŞET KAMERADA

Olay anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 
# polis, sağlık

19 May 2024 - 20:20 - Asayiş

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