Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 NF 1869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.A. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü E.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.