- G:

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Körfez ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.M. idaresindeki 34 NF 1869 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan B.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle B.A. savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan B.A., ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerince araç sürücüsü E.M. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, polis, otomobil

20 May 2024 - 10:56 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.327.225 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
KAYA DELME HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
KAYA DELME HİZMETİ ALINACAKTIR
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE GRES YAĞI SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE GRES YAĞI SATIN ALINACAKTIR
AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI İLANI Resmi İlandır mask
AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI İLANI
KARTEPE BELEDİYESİ 19 MAYIS İLANI Resmi İlandır mask
KARTEPE BELEDİYESİ 19 MAYIS İLANI
Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı mask
Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı
İzmit Belediyesi'nden anlamlı 19 Mayıs videosu mask
İzmit Belediyesi'nden anlamlı 19 Mayıs videosu
Kavgayı ayırmak için ezan okudu! mask
Kavgayı ayırmak için ezan okudu!
TEM’de beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı mask
TEM’de beyaz eşya yüklü tırın dorsesi alev alev yandı
AKP'li Dokuzlar, CHP'li Ercan'a bu sefer videolu seslendi: "Anlatmayalım, oynatalım Gökhan’cım" mask
AKP'li Dokuzlar, CHP'li Ercan'a bu sefer videolu seslendi: "Anlatmayalım, oynatalım Gökhan’cım"
Bungalov bahçesinde silahla vuruldu mask
Bungalov bahçesinde silahla vuruldu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL