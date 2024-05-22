- G:

Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Derince ilçesinde 16 yaşındaki sürücünün kullandığı elektrikli araç, kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. 1'i ağır 2 kadının yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, saat 17.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Aslantaş Sokak ile Köprülü Sokak arasında meydana geldi. B.K. (16) idaresindeki Volta marka 41 ATH 027 plakalı elektrikli araç, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak kaldırımda sohbet eden 4 kadının arasına daldı. Kazanın şiddetliyle F.A. ile F.Ç. isimli kadınlar yaralandı, araç ise yaklaşık 15 metre sürüklenerek yan yattı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadınlardan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, 16 yaşındaki B.K'nın ise polis merkezine götürüldüğü bildirildi. Kazanın ardından yan yatan araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen aracın önce kaldırıma, ardından da kadınların arasına daldığı anlar yer aldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

# eğitim, polis, sağlık, güvenlik

22 May 2024 - 19:31 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.352.762 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TAKİP ET 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI   Resmi İlandır mask
T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI  
KAYA DELME HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
KAYA DELME HİZMETİ ALINACAKTIR
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE GRES YAĞI SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
MADENİ YAĞ, ANTİFRİZ VE GRES YAĞI SATIN ALINACAKTIR
AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI İLANI Resmi İlandır mask
AŞEVİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MAL ALIMI İLANI
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı mask
Kaldırımdaki kadınlara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız bedeni bulundu mask
Kötü koku ihbarı yapılan dairede cansız bedeni bulundu
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı mask
Kavşakta otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı mask
Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı mask
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı
Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı mask
Yabancı uyruklular satırla dehşet saçtı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL