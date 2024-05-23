Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!
İzmit’te CHP’nin Büyük Emekli Mitingi konulu basın açıklamasında Gurbetçi vatandaş araya girdi, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile tartışmaya başladı.
CHP Kocaeli örgütü, 26 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek Büyük Emekli Mitingi için davet niteliğindeki basın açıklamasını gerçekleştirirken CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’nın, “Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!” sözleri üzerine bir kadın vatandaşların arasından sıyrılıp Türkiye’deki ekonomiyi savundu, cennet vatan dedikten sonra sözlerine, “Çalıştıracak adam bulamıyoruz, bu ülkenin gençleri 18, 20 lirayı beğenmiyor. Almanya’ya gitsinler görsünler nasıl orası. Söyledikleriniz zoruma gitti” dedi.
SENİN TUZUN KURU
Ardından Bülent Sarı ile tartışan vatandaşa Sarı, “Maaşı nereden alıyorsun, avro ile mi alıyorsun onu söyle önce bana” dedi. Temelli döndüm 4 yıldır buradayım diyen kadın, “Artık burada çalışıyorum ve Türk lirası alıyorum ve bunu gururla söylüyorum” dedi.
Çevredeki vatandaşlar ise kadına, “Senin tuzun kuru, alıyorsun oradan emekliyi, buradaki TL yeter tabi” dedi.
23 May 2024 - 12:59 - Siyaset
Mahreç Haber Merkezi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Gercek - Bu gürbetçi gelsin ozm buraya 10 bin ile gecinsin orda domuz yiye yiye şişmiş
Kaçmayın Bee.. - Ablaaa bu CHP li zihniyete anlatamazsın. Onun için bunların millet vekili nediyor siz AKP liler dünyanın eniyi işinide yapsanız biz size teşekkür dahi etmeyiiizz.
Konuyu Hiç Anlamayan - Konuyu hiç anlamamış abla
Alperen - bu chp ssk vurgunları affedilirken nerede idi suçlanan genel müdür hangi partiye genel başkan oldu
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.