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Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!

İzmit’te CHP’nin Büyük Emekli Mitingi konulu basın açıklamasında Gurbetçi vatandaş araya girdi, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ile tartışmaya başladı.

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Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!
Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!
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CHP Kocaeli örgütü, 26 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek Büyük Emekli Mitingi için davet niteliğindeki basın açıklamasını gerçekleştirirken CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’nın, “Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!” sözleri üzerine bir kadın vatandaşların arasından sıyrılıp Türkiye’deki ekonomiyi savundu, cennet vatan dedikten sonra sözlerine, “Çalıştıracak adam bulamıyoruz, bu ülkenin gençleri 18, 20 lirayı beğenmiyor. Almanya’ya gitsinler görsünler nasıl orası. Söyledikleriniz zoruma gitti” dedi.

SENİN TUZUN KURU

Ardından Bülent Sarı ile tartışan vatandaşa Sarı, “Maaşı nereden alıyorsun, avro ile mi alıyorsun onu söyle önce bana” dedi. Temelli döndüm 4 yıldır buradayım diyen kadın, “Artık burada çalışıyorum ve Türk lirası alıyorum ve bunu gururla söylüyorum” dedi.

Çevredeki vatandaşlar ise kadına, “Senin tuzun kuru, alıyorsun oradan emekliyi, buradaki TL yeter tabi” dedi.

Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!
Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!

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23 May 2024 - 12:59 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(4)
04

Gercek - Bu gürbetçi gelsin ozm buraya 10 bin ile gecinsin orda domuz yiye yiye şişmiş

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Mayıs 14:10
03

Kaçmayın Bee.. - Ablaaa bu CHP li zihniyete anlatamazsın. Onun için bunların millet vekili nediyor siz AKP liler dünyanın eniyi işinide yapsanız biz size teşekkür dahi etmeyiiizz.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 23 Mayıs 14:07
01

Alperen - bu chp ssk vurgunları affedilirken nerede idi suçlanan genel müdür hangi partiye genel başkan oldu

Yanıtla . 4Beğen . 5Beğenme 23 Mayıs 13:17
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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