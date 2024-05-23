Gurbetçi vatandaş ile Bülent Sarı tartıştı!

CHP Kocaeli örgütü, 26 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek Büyük Emekli Mitingi için davet niteliğindeki basın açıklamasını gerçekleştirirken CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı’nın, “Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan Amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor!” sözleri üzerine bir kadın vatandaşların arasından sıyrılıp Türkiye’deki ekonomiyi savundu, cennet vatan dedikten sonra sözlerine, “Çalıştıracak adam bulamıyoruz, bu ülkenin gençleri 18, 20 lirayı beğenmiyor. Almanya’ya gitsinler görsünler nasıl orası. Söyledikleriniz zoruma gitti” dedi.

SENİN TUZUN KURU

Ardından Bülent Sarı ile tartışan vatandaşa Sarı, “Maaşı nereden alıyorsun, avro ile mi alıyorsun onu söyle önce bana” dedi. Temelli döndüm 4 yıldır buradayım diyen kadın, “Artık burada çalışıyorum ve Türk lirası alıyorum ve bunu gururla söylüyorum” dedi.

Çevredeki vatandaşlar ise kadına, “Senin tuzun kuru, alıyorsun oradan emekliyi, buradaki TL yeter tabi” dedi.