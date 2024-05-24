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Sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi!

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanığın, 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilince ortalık karıştı. Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda tekme tokat birbirine girerken, o anlar kameralara yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi!
Sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi!
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Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bazı şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından O.K. (31), S.A. (25), M.A. (28) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, 26 Ocak 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceza talebini duyan aileler adliye koridorunda birbirine girdi
Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda tutuklu sanıklar, aileleri ve avukatları hazır bulundu. Sanıklar suçlamayı kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, uyuşturucu ticareti suçunun 3 kişi tarafından işlenmesi sebebiyle sanıkların 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Ceza talebini duyan sanık aileleri adliye koridorunda birbirine girdi. Küfürlerin edildiği ve yumrukların konuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı.
Kavga anı anbean kameralara yansıdı.
# polis, karar, talep, cumhuriyet

24 May 2024 - 10:02 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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