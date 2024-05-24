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Büyükşehir’in dibinde göletler oluşuyorsa gerisini siz düşünün!

Her defasında alt yapı yatırımlarıyla övünen İSU Genel Müdürlüğü bu yağmurda da sınıfta kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hemen dibindeki otopark bölgesinde bile göletler oluşması vatandaşın tepkisini çekti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyükşehir’in dibinde göletler oluşuyorsa gerisini siz düşünün!
Büyükşehir’in dibinde göletler oluşuyorsa gerisini siz düşünün!
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Bugün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığınırken Kocaeli’nin bazı ilçelerinden olumsuz haberler geldi. Yağmurdan etkilenen ilçelerden birisi de İzmit ilçe oldu. Bazı alt geçitler yağmur altında kalırken Marina bölgesinde her zamanki gibi su birikintileri oluştu. Kentin alt yapısına büyük bütçeler ayırdığını her defasında dillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, bu yağmurda da sınıfta kaldı.

BELEDİYENİN DİBİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hemen arka tarafındaki otopark bölgesi de yağan yağmurdan nasibini alan lokasyonlardan birisi oldu. Otopark alanının birçok noktasında göletler oluştu. Büyükşehir Belediyesi’nin hemen arkasında oluşan göletler ise bölgeden geçen yayaların ve araç sürücülerinin tepkisine neden oldu. Belediyenin hemen bitişiğinde bile bu kadar göletler oluşuyor olması İSU’nun alt yapı yatırımlarında ne kadar eksik kaldığının göstergesi oldu.
# büyük, oldu, ilçe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

24 May 2024 - 13:22 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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