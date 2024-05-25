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Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bölgeye götürdü. O anlar araç kamerasına yansırken, şoförün hareketi takdir topladı.

İhlas Haber Ajansı
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Otobüs şoföründen alkışlanacak hareket
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Sinan Ata, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde bir kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için otobüsü durduran kaptan, onu güvenli bir bölgeye bıraktı. Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılandı. Kaplumbağanın yolda bulunması ve şoförün durarak onu güvenli alana bırakması araç kamerasına yansıdı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

25 May 2024 - 13:56 - Hayatın İçinden

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Türk - İnsan olan her bireyin yapması gereken bir durumu, haber olsun diye paylaşılmaz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mayıs 15:02

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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