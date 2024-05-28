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Kızıyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini bulmak için sınıf bastı

Darıca ilçesinde velinin ders işlendiği sırada sınıfı bastığı olayın detaylarına ulaşıldı. Öfkeli velinin, dersin ortasında öğretmenden kızıyla kavga eden öğrenciyi göstermesini istediği, öğretmenin bu duruma tepki göstermesiyle saldırgan tavırlar sergilediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin 3 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Kızıyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini bulmak için sınıf bastı
Kızıyla kavga eden 1. sınıf öğrencisini bulmak için sınıf bastı
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Olay, dün Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda kavga eden ilkokul 1. sınıf öğrencilerinden biri, akşam durumu velisi M.A'ya anlattı. Bu sabah saatlerinde okula gelerek sınıfa giren veli, öğretmen Burak L'den kızıyla kavga eden diğer kızı kendisine göstermesini istedi. Ders anlattığı sırada böyle bir olay ile karşılaşan öğretmen ise veliyi " Çocuk bunlar" diyerek teskin etmeye çalıştı ve söylediklerine karşı çıktı. Öfkelenen veli, yakınlarını çağırarak öğretmene saldırdı. Diğer öğretmenler araya girerek veliyi tutmaya çalıştı. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer öğretmenlerden Mehmet D. de tekme ve yumrukların hedefi oldu. Olaya ilişkin veli M.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şahıs gözaltına alındı.Hafif şekilde yaralandığı öğrenilen öğretmen Mehmet D. ise darp raporu aldı.
# oldu, çocuk

28 May 2024 - 13:57 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ali Nayır - Yobaz herifler, geliyorlar Allahın dağından buraları da dağ zannedip kaba güç ile sorun çözmeye çalışıyorlar. Öğretmen ne güzel söylemiş onlar çocuk bugün kavga eder yarın barışır sana ne oluyor medeniyet yoksunu cahil adam.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 28 Mayıs 15:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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