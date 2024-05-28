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Seyir halinde alev topuna döndü! Geriye iskeleti kaldı

D100 Karayolu'nda seyir halinde olan kamyonetin lastiği patlayınca sürücü, aracını kenara çekti. Bir anda lastiğin alev alması neticesinde çıkan yangın kamyonetin tamamına sirayet etti.

İhlas Haber Ajansı
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Seyir halinde alev topuna döndü! Geriye iskeleti kaldı
Seyir halinde alev topuna döndü! Geriye iskeleti kaldı
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Yangın, Dilovası ilçesi D100 Karayolu Ankara istikameti Tavşancıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 41 ALR 510 plakalı Iveco marka kapalı kasa kamyonetin lastiği patladı. Durumu fark eden sürücü, trafiği tehlikeye sokmamak için aracını kenara çekti. Sürücü araçtan inerken bu sefer de aracın lastiği alev aldı. Sürücü İbrahim Kader, yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen yangın, poşet yüklü kamyonetin tamamına sıçradı. Dumanlar gökyüzünü siyaha bürürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, araçtan geriye iskeleti kaldı.Olayda yaralanan olmazken polis inceleme başlattı.Yangının nasıl başladığını anlatan İbrahim Kader, "Seyir halindeyken sağ arka 2 lastiğim patladı. Aracı cebe çektim sonrasında lastik alev almaya başladı. Yangın söndürme tüpü ile müdahale ettim ama söndüremedim alevler büyüdü. İtfaiye gelip yangını söndürdü. İstanbul’dan gelip İzmit’e gidiyordum" dedi.
# çalışma, polis, Ankara

28 May 2024 - 18:34 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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